Якутск, , 04:17 — REGNUM Дела о хищении 177 млн рублей под видом фиктивных займов от предпринимателей рассмотрит суд. Сформированы обвинительные заключения по делам о коррупции, возбуждённым в отношении двух якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республики.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Деньги «выводили» из бюджета в 2017—2020 годах. Для этого генеральный директор фонда развития предпринимательства Якутии с помощью своего заместителя создала четыре преступные группы, участники которых оформляли подставные фирмы.

«Таким образом обвиняемые по поддельным документам оформили 66 фиктивных займов на выдачу денежных средств Фондом государственной поддержки на общую сумму свыше 177 млн. рублей, тем самым похитили средства, предназначенные на поддержку бизнеса (в том числе в период пандемии коронавируса). В последующем они легализовали указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению», — отметили в следственном комитете.

Уголовные дела возбуждены по статьям 210,159, 173 и 174 УК РФ. Гендиректор фонда и её заместитель обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, создании подставных организаций и легализации денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного бухгалтера артели старателей «Пламя». По версии следствия, он сговорился с сотрудником налоговой службы и получил незаконные возвраты якобы лишних налогов на сумму 131 млн рублей.