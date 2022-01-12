Белгородская область, 27 апреля, 2011, 12:11 — ИА Регнум. Руководители и сотрудники Белгородской областной Думы раскрыли сведения о своих доходах и имуществе по итогам 2010 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 апреля в пресс-службе областной Думы.

Наиболее благополучным в финансовом отношении 2010 год стал для заместителя председателя Думы Натальи Полуяновой - ее доход превысил 2 млн руб.

Председатель Думы Иван Кулабухов за год заработал чуть более 1,2 млн руб. Его супруга -102 тыс. руб. В собственности семьи находятся две квартиры, гараж, дом и несколько земельных участков. Единственный личный автомобиль в семье председателя облдумы - Opel Frontera.

Первый вице-спикер Александр Скляров в ушедшем году заработал почти 1 млн 296 тыс. руб. В его личной собственности квартира, земельный участок и гараж. Правда, автомобиля, согласно опубликованным сведениям, в семье нет.