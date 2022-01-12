Никосия, 12 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 стало причиной гибели 1,5 тыс. кур в одном из птицеводческих хозяйств на юго-западе Кипра. Об этом 11 января сообщила газета Phileleftheros.

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Инцидент произошёл недалеко от города Пафос в деревне Каллепия. Во время землетрясения куры сбились в стаю в одном углу помещения и стали от страха залезать друг на друга. В итоге погибли 1 586 домашних птиц.

Ветеринарной бригадой, прибывшей в птицеводческое хозяйство, причиной гибели птиц после их обследования была названа механическая асфиксия. Материальный ущерб, нанесённый владельцу фермы, составил несколько тысяч евро.

Стоит отметить, что это самый серьёзный ущерб, нанесённый землетрясением. Кроме данного инцидента, в разных частях острова обрушились два ветхих строения и появились небольшие трещины в стенах нескольких жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,6, которое произошло в Средиземном море у побережья Кипра. Эпицентр подземных толчков находился в 62,3 км на юго-восток от города Пафоса.