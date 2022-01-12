Хабаровск, , 03:55 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по статье убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Нож Ryk Neethling

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По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января в ходе застолья в одной из квартир дома по ул. Кубяка 42-летняя женщина во время ссоры с сожителем нанесла ему удар ножом в живот. Мужчина скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья зарезали человека. Получивший несколько ножевых ранений мужчина, истекая кровью, зашёл в подъезд жилого дома и умер.