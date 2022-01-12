Москва, , 03:58 — REGNUM Компания «Синема Парк», аффилированная с олигархом Александром Мамутом, не согласилась с решением арбитража Москвы и подала аппеляционную жалобу. Акционерное общество добивается аннуляции лицензии у банка «Траст». Жалобу на вердикт первой инстанции арбитраж Московского округа рассмотрит 10 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Александр Мамут Duma.gov.ru

Апелляционная жалоба принята 29 декабря 2021 года. В ней оспаривается решение арбитража Москвы от июля 2021 года.

В своём иске АО «Синема Парк» потребовало обязать Центробанк России отозвать несколько лицензий у ПАО Банк «Траст». В суд компания пошла после того, как не достигла «согласия по вопросам реструктуризации задолженности». Представитель АО в ходе слушаний обосновал требование об аннуляции лицензии тем, что, по мнению истца, «банк не ведет банковскую деятельность», а осуществляет коллекторскую деятельность.

Напомним, именно перед «Трастом» у компании Мамута имеется многомиллиардная задолженность. В 2021 году АО подало три иска, в которых потребовало внести коррективы в кредитные договоры. Они были удовлетворены. В одном из решений уточняется, что «возврат кредитов производится в срок не позднее 31 декабря 2027 года». Из материалов этих споров известно, что изначально в долг АО «Синема Парк», которому принадлежит порядка 80 кинотеатров (11,5% от общего числа кинозалов России), брало у ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Допсоглашением на смену последнему пришел банк «Траст».