Киев, , 03:50 — REGNUM Проект решения, предлагающего именовать на территории Украины Россию Московией выдвинула фракция «Голос» в Киевском горсовете. Об этом 11 января сообщила пресс-служба фракции в Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С точки зрения членов фракции «Голос» «использование на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории» является восстановлением «исторической справедливости».

Одновременно фракция «Голос» предложила отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины «Русь» и производных от неё)». Члены фракции пояснили, что использование в названии государства исторического и географического названия «Русь» и «Россия» является проявлением «имперской политики» Российской Федерации по отношению к Украине, которая создаёт ещё большее напряжение в отношениях между государствами.

Такое решение, теоретически, может быть принято, в случае, если горсовет проголосует за проект решения, предложенный фракцией «Голос», а затем направит обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и в кабинет министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский публицист Сергей Грабовский объявил частью Украины Кубань и части Воронежской, Белгородской, Ростовской областей.

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