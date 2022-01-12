Киев, 12 января, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Проект решения, предлагающего именовать на территории Украины Россию Московией, выдвинула фракция «Голос» в Киевском горсовете. Об этом 11 января сообщила пресс-служба фракции в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

С точки зрения членов фракции «Голос», «использование на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории» является восстановлением «исторической справедливости».

Одновременно фракция «Голос» предложила отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины «Русь» и производных от неё». Члены фракции пояснили, что использование в названии государства исторического и географического названия «Русь» и «Россия» является проявлением «имперской политики» Российской Федерации по отношению к Украине, которая создаёт ещё большее напряжение в отношениях между государствами.

Такое решение теоретически может быть принято, в случае если горсовет проголосует за проект решения, предложенный фракцией «Голос», а затем направит обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и в кабинет министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский публицист Сергей Грабовский объявил частью Украины Кубань и части Воронежской, Белгородской, Ростовской областей.