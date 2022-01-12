Хабаровск, , 03:45 — REGNUM В Хабаровске на трёх участках дорог появились первые проекционные пешеходные переходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пешеходный переход Пресс-служба горадминистрации Салехарда

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«В первую очередь переходы устанавливаются там, где случались наезды на пешеходов и фиксируется низкая видимость «зебры». Проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность, включаются ближе к сумеркам. Ее видно даже при выпадении осадков. Также они подсвечивают пешеходов в темное время суток», — пояснили специалисты.

На полное дооборудование этими системами переходов и их подключение было потрачено 1,5 млн рублей из городского бюджета.

Если такие переходы зарекомендуют себя положительно в зимний период времени и во время дождливой погоды, их применение может быть продолжено. Планируется, что использовать их будут вблизи социальных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге появился первый «умный» пешеходный переход.