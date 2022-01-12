Кызыл, , 03:32 — REGNUM Лишившийся лицензии в июле 2020 года АО «Народный банк Тувы» получило банкротный иск от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая выступает его ликвидатором. Арбитраж Тувы рассмотрит заявление о несостоятельности 26 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исковое заявление к банку, занимавшему на момент краха 416-е место по размеру активов в РФ, поступило в суд 27 декабря 2021 года. 30 декабря стало известно, что его приняла судья Аяна Калбак. В качестве третьего лица выступает Центробанк России.

Напомним, до этого в отношении банка Тувы было инициировано дело о принудительной ликвидации. В августе 2020 года иск по нему был удовлетворен и начат процесс ликвидации, но, вероятно, имеющихся средств у банка не хватило для полного расчёта с кредиторами, и было решено пойти по пути банкротства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у банка, созданного в 1990 году, была отозвана 14 июля 2020 года. Среди причин называли проблемы с качеством активов и убыточность в течение последних пяти лет.

К дате краха 70,16% голосующих акций банка принадлежали министерству земельных и имущественных отношений региона.

На начало декабря 2021 года у банка установлены долги перед 51 кредитором на общую сумму 73,691 млн рублей. Формирование реестра продолжается.