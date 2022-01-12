Красноярск, , 03:24 — REGNUM В среду, 12 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз burs70

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В 07:15 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 12 на 13 января ожидается до −19… −15 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В четверг, 13 января, в Красноярске до −18… −16 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −24… −22 °C.

В пятницу, 14 января, в Красноярске ожидается до −20… −17 °C днём и до −24… −21 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 января в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.

12−14 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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