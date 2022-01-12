Вашингтон, 12 января, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Более 145,9 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в американских медицинских учреждениях, что является рекордным показателем. Об этом 11 января передала телекомпания CNN со ссылкой на министерство здравоохранения и социальных служб США.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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До этого максимальное число госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах было зафиксировано 14 января 2021 года, когда в больницах страны лечилось 142 246 заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава Белого дома Джо Байден заявил, что США находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что страна столкнулась с всплеском заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «Омикрон».