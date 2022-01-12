Трентон, США, , 03:08 — REGNUM В штате Нью-Джерси (США) в связи со стремительным ростом числа заражений коронавирусом решением губернатора Фила Мерфи введён режим ЧС. Об этом 11 января сообщает пресс-служба администрации штата.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) Mark Olsen

Фил Мерфи «COVID-19 остаётся значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне, вызванной вариантом «Омикрон».

Отмечается, что введение режима ЧС на 30 дней позволит администрации лучше использовать возможности по привлечению всех доступных ресурсов и медицинского персонала для вакцинации, тестирования и реализации других экстренных мер. В случае необходимости режим ЧС может быть продлён.

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Как сообщало ИА REGNUM, с США за прошедшие сутки было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом.

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