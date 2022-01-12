Трентон, США, 12 января 2022, 03:08 — REGNUM В штате Нью-Джерси (США) в связи со стремительным ростом числа заражений коронавирусом решением губернатора Фила Мерфи введён режим ЧС. Об этом 11 января сообщает пресс-служба администрации штата.

Вакцинация против коронавируса в США
Вакцинация против коронавируса в США
(сс) Mark Olsen
«COVID-19 остаётся значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне, вызванной вариантом «Омикрон».
Фил Мерфи

Отмечается, что введение режима ЧС на 30 дней позволит администрации лучше использовать возможности по привлечению всех доступных ресурсов и медицинского персонала для вакцинации, тестирования и реализации других экстренных мер. В случае необходимости режим ЧС может быть продлён.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Как сообщало ИА REGNUM, с США за прошедшие сутки было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили свыше 1,3 млн случаев коронавируса — NBC News