Ватикан, , 03:07 — REGNUM Магазин музыкальных дисков, расположенный в Риме, посетил, в обход всех протокольных правил, Папа Римский Франциск. Момент посещения понтификом магазина запечатлел 11 января один из журналистов, аккредитованных при службе печати Святого престола.

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Понтифик выехал из Ватикана в Рим на автомобиле Fiat 500 белого цвета, целенаправленно поехал в магазин музыкальных дисков и пробыл там не менее 15 минут. Владельцы магазина пояснили, что папа римский был их постоянным клиентом до избрания на папский престол. В свой предыдущий визит понтифик дал обещание посетить магазин и вот, наконец-то ему представилась такая возможность.

Владельцы магазина уточнили, что подарили понтифику диск с записью классической музыки. Папа римский достаточно часто совершает неожиданные выходы на улицы Рима. Например, однажды понтифика видели покупающим новые очки в магазине оптики. Служба печати Святого престола обычно не освещает такие события, относя их к частной жизни понтифика. К разряду «частной жизни» относятся также телефонные разговоры, личные встречи и переписка папы римского, за исключением официальных и предусмотренных протоколом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа римский ракритиковал политиков за «нехватку твёрдости» в принятии политических решений и «нехватку ясности» в сообщениях о принятых мерах в сфере борьбы с эпидемией коронавируса.

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