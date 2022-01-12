Юрга, Кемеровская область, 12 января, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области признал обоснованным требование о самобанкротстве ООО «Юргинская ТЭЦ», которое ранее обеспечивало теплом жителей моногорода Юрга. В отношении компании был введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 6 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Временным управляющим назначен Сергей Бортников — участник ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, дело рассматривалось с конца октября 2021 года. Сумма заявленного неподъемного долга превышала 1,312 млрд рублей.

Из материалов дела следует, что компания «продолжать хозяйственную деятельность в связи с отсутствием теплоснабжающего оборудования не имеет возможности». Из открытых источников известно, что статуса единой теплоснабжающей организации ООО лишилось за несколько месяцев до подачи банкротного иска. Этот статус получило ООО «Интеграл».

Напомним, «ЮрТЭЦ» была создана в апреле 2019 года — после появления финансовых проблем у «Юрмашзавода», который является единственным владельцем ТЭЦ.

ЮрТЭЦ получила от завода теплоснабжающее оборудование по договору аренды, который в июле 2021 года был расторгнут. На сегодня «Юрмашзавод» — банкрот и один из крупных кредиторов ЮрТЭЦ.