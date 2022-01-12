Москва, 12 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Прибывшие в Москву из Владивостока хоккеисты «Спартака» оказались заражены коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

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«По возвращении из Владивостока 11 января ХК «Спартак» провёл очередное тестирование команды — у десяти хоккеистов и трёх представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл 9 января московскую команду «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).