Владивосток, , 02:52 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока 11 января продлил до 17 февраля пребывание в СИЗО депутата Законодательного собрания Приморья Артёма Самсонова, обвиняемого в растлении несовершеннолетнего ребёнка.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Уголовное дело лидера КПРФ во Владивостоке Артёма Самсонова становится серьёзной головной болью внутриполитического блока губернатора Приморья. На протяжении двух месяцев, что Самсонов находился в СИЗО, приморская общественность наблюдала, как дело откровенно разваливается. Заседание длилось около двух часов за закрытыми дверями. Два часа суд решал, оставлять депутата под стражей или нет. Обычно для этого достаточно 15−30 минут», — написал телеграм-канал «Политический ипподром».

Региональные СМИ также сообщили, что Самсонов объявил голодовку — депутат требует проверку на полиграфе, а также обеспечить ему возможность дистанционно участвовать в заседаниях Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёму Самсонову предъявлено обвинение в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет.