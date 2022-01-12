Южно-Сахалинск, , 02:46 — REGNUM На Сахалине более, чем в три раза увеличилось количество выявляемых новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 276 человек, днём ранее — у 80, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе 12 января.

Коронавирус

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Всего в островном регионе выявили уже 43 253 случая заражения коронавирусом.

На лечении в стационарах и на дому находятся 1319 пациентов.

За последние сутки на Сахалине не справились с болезнью ещё четыре носителя коронавируса. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 575 человек.

Не значительно увеличились темпы вакцинация населения от коронавируса — за сутки прививку сделали 1145 человек, днём ранее — 906.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон», по прогнозу минздрава Колымы, доберется до региона в начале февраля — сейчас необходимо вакцинироваться или пройти повторную иммунизацию, написала «Магаданская правда».