Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Волна заболеваемости, вызванная штаммом коронавируса «Омикрон» может перейти в снижение числа заражений с последующим переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. Такое заявление сделал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своём Twitter.

Билла Гейтса на Bloomberg’s New Economy Forum 21.11.2019

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Гейтс отметил, что волна, вызванная штаммом «Омикрон», оказывает серьёзное давление на систему здравоохранения любой страны. Но, по мнению Гейтса, штамм «Омикрон» поспособствует выработке иммунитета к коронавирусу как минимум на год. В течение этого года в стране, побывавшей под ударом штамма «Омикрон» будет наблюдаться серьёзное снижение заболеваемости, а коронавирус перейдёт в разряд сезонных болезней, вроде гриппа.

Гейтс уточнил, что скорее всего, какое-то время необходимо будет ежегодно прививаться от коронавируса. Также он пояснил, что большая часть тяжёлых случаев заболевания придётся на невакцинированных людей.

Основатель Microsoft добавил, что на настоящее время предпосылок для появления нового, более опасного и заразного, штамма коронавируса нет. Однако возможность появления нового варианта инфекции, по мнению Гейтса, полностью исключить нельзя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки было выявле6но более 1,7 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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