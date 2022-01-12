Киев, , 02:35 — REGNUM Представители ряда профессий на Украине, включенных в перечень для обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, будут отстраняться от работы с 31 января в случае, если они не сделали хотя бы один укол вакциной от COVID-19. Об этом 11 января сообщил на своем сайте украинский минздрав.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о сотрудниках органов местного самоуправления, работниках коммунальных служб и других структур, в том числе и учреждений здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить программу выплат в размере 1 тыс. гривен ($37) детям в возрасте от 12 до 18 лет, которые вакцинированы от коронавирусной инфекции.

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