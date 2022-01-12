Москва, , 02:10 — REGNUM Российский телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался в возрасте 46 лет, 11 января написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович.

Михаил Зеленский и мэр Москвы Сергей Собянин Mos.ru

По сведениям телеканала «Россия-24», он умер во время отдыха в Доминиканской Республике. Другая информация пока не приводится. Зеленский работал на телеканале «Россия 1», а позже на телеканале «Россия — Культура».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в возрасте на 67-м году жизни скончался телеведущий Игорь Выхухолев. Смерти наступила из-за проблем с сердцем.

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