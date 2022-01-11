Турция, 12 января, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании S7, совершавший перелёт из Москвы в турецкую Анталью, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Даламане. Об этом 11 января сообщила пресс-служба авиакомпании.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании S7

Причиной отклонения от маршрута стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия в Анталье. Предварительно, вылет авиарейса из Даламана назначен на 02:30 мск, но точное время вылета может быть изменено из-за погодных условий в Анталье.

В авиакомпании отметили, что всех пассажиров авиарейса обеспечат питанием и напитками. Пассажирам, ожидающим вылета этим же авиабортом из аэропорта Антальи в Москву также будет предложено питание, напитки и размещение в гостинице.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с пассажирским самолётом в аэропорту Белгорода. Авиаборт при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).