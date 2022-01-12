Уагадугу, , 01:47 — REGNUM Несколько военнослужащих были арестованы в Буркина-Фасо по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом 11 января сообщило Буркинийское информационное агентство (АИБ) со ссылкой на власти страны.

Солдаты Буркина-Фасо Africom.mil

Уголовное дело было открыто 8 января. Отмечается, что все задержанные уже допрошены.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря новым премьер-министром Буркина-Фасо назначили Лассина Зербо, который сменил ушедшего в отставку Кристофа Дабире.

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