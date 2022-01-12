Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Вашингтон осуждает ракетные испытания КНДР, которые были проведены 11 января. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, американская сторона призывают северокорейские власти «воздержаться от дальнейших провокаций» и приступить к переговорам «по существу».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января агентство Yonhap распространило информацию о том, что КНДР подтвердила сведения об успешных испытаниях своей гиперзвуковой ракеты, запущенной в сторону Японского моря.

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