Белград, 12 января, 2022, 01:50 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 13 698. Такие данные опубликовало сербское министерство здравоохранения 11 января.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Среди заразившихся — патриарх СербскийПорфирий. По сообщению пресс-службы Сербской православной церкви, патриарх имеет симптомы легкой вирусной инфекции, принимает соответствующую медикаментозную терапию и чувствует себя хорошо.

Координатор пункта вакцинации в Белградском выставочном центре Зоран Бекич заявил, что штамм «Омикрон», который в основном циркулирует среди населения сербской столицы, в пять раз быстрее передается от человека к человеку, и что две трети пациентов, которые обращаются с симптомами ОРВИ, имеют положительный результат теста на коронавирус, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее представители ВОЗ заявили о том, что в течение пяти-шести недель более 50% населения Европы заразится штаммом коронавируса «Омикрон».