Москва, , 01:07 — REGNUM Третий по счету самолет Минобороны РФ с гражданами России прибыл из Алма-Аты в Москву, 12 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Самолет Mil.ru

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Он вернул на родину 86 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился второй самолет Минобороны РФ из Алма-Аты со 145 российскими гражданами на борту.

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