Бразилиа, 12 января, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Бразилии, 11 января сообщила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на бразильского министра здравоохранения Марселу Кейрогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На новый вариант SARS-CoV-2 в стране приходится 92% новых случаев заражения. Вместе с тем, по словам главы минздрава, власти Бразилии ожидают, что эта ситуация не отразится на показателях госпитализации и смертности от COVID-19 в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января портал G1 распространил информацию о том, что в Бразилии выявлен первый летальный исход от осложнений при коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон». При этом пациент был полностью привит от COVID-19.

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