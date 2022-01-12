Ла-Пас, , 00:37 — REGNUM Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена вице-президента Боливии Давида Чокеуанки и шести министров боливийского правительства. Об этом 11 января сообщила администрация президента республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В числе заболевших главы МИД, МВД, минобороны, минюста, минобразования, а также министерства планирования и развития страны. Отмечается, что чиновники помещены в карантин и их состояние стабильно. Они продолжат выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заражение коронавирусом было подтверждено у президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Глава государства заболел COVID-19 во второй раз.

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