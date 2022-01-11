Москва, 12 января, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей и специализированных форумов поставили под сомнение правдивость облетевшего многие СМИ материала о турецком фермере, который заявил, что добился повышения надоя у коров благодаря тому, что надел на животных очки виртуальной реальности. Об этом 12 января сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Корова

Активные комментаторы, внимательно изучившие видеоролик с продвинутыми коровами, усомнились в правдивости заявлений фермера по поводу увеличения надоев и высказали предположение, что в действительности его «ноу-хау» является не более чем маркетинговым ходом на фоне того, что в Турции сейчас наблюдается резкий рост популярности роликов Tik-Tok на тему деревни и сельского хозяйства.

Основные сомнения вызвал тот факт, что в видео мужчина надевает на головы коров не специально разработанные для зрительной системы животных VR-гарнитуры, а дешёвые устройства для смартфонов, которые никак не могут «погружать» коров в виртуальную реальность, поскольку не настроены на работу с их зрительной системой. Более того, на каждый глаз коровы приходится по прибору, который должен обеспечивать эффект бинокулярного зрения у человека, то есть рассчитан на два человеческих глаза. Пользователи сети отметили, что обычные фотообои, вероятно, работали бы лучше, чем подобное дезориентирующее «ноу-хау».

Они также выразили удивление по поводу того, что крупные СМИ, в том числе государственные информационные агентства, преподнесли новость как новое слово в животноводстве, а не как комический сюжет.

Для справки: ранее СМИ сообщили, что турецкий фермер Иззет Кочак, вдохновившись российскими исследованиями, решил зимой показывать коровам зелёные луга при помощи гарнитур виртуальной реальности, чтобы животные испытывали меньше стресса. Он заявил, что благодаря «ноу-хау» надои выросли с 22 до 27 литров.