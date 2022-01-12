Любляна, , 00:19 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Словении за последние сутки выросло на 5164, что является рекордным значением за весь период наблюдений пандемии. Об этом 11 ноября сообщил на своем сайте Национальный институт общественного здоровья республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в стране 3 ноября 2021 года. Тогда было обнаружено 4518 новых носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в Словении выявили 498 506 фактов инфицирования, а также 6140 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Количество умерших по указанной причине за истекшие 24 часа не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Словении ввели новые ограничительные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

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