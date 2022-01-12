12 января 2022 | Время чтения 4 мин

Жители Карабаха не верят в возможность присоединения к Армении. Единственная их надежда связана с Россией.

Борислав Агаджанов, , 10:11 — REGNUM Арам, уроженец Нагорного Карабаха, много лет живущий в России, недавно побывал на своей родине. О своих впечатлениях от поездки он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вы ездили в Карабах впервые после прошедшей войны?

Арам: Да, впервые. До войны я достаточно регулярно туда ездил.

ИА REGNUM: Вы добирались в Карабах воздушным путём или по Лачинской дороге?

Арам: Из Еревана на такси по Лачинской дороге. Другого пути в Карабах сейчас нет. По воздуху добраться невозможно. Возможно только по Лачинской дороге на такси или микроавтобусе.

ИА REGNUM: аэропорт Степанакерта не работает?

Арам: Он давно не функционирует. Потому что Азербайджан не давал гарантий безопасного пролёта пассажирских самолётов. Аэропорт был весь обновлён, подготовлен, отремонтирован. Но он не принимает воздушные суда. Сейчас вблизи аэропорта находится база российских миротворцев.

ИА REGNUM: По Лачинской дороге можно свободно проехать? Её охраняют российские миротворцы?

Арам: Сразу после Гориса выставлен пост российских миротворцев, а затем в ключевых пунктах дороги вплоть до окраины Шуши стоят другие посты миротворческого контингента. И по Лачинской дороге можно свободно туда и обратно проехать в любое время суток.

ИА REGNUM: Для передвижения по Лачинской дороге нужно подавать заранее какие-нибудь заявки, получать разрешение?

Арам: Нет. Передвигаться по ней можно совершенно свободно. Ни с кем заранее договариваться не нужно.

Лачинский коридор © Benoît Prieur. Wikimedia Commons

ИА REGNUM: Ильхам Алиев угрожал поставить на Лачинской дороге свои посты для того, чтобы контролировать по ней движение. Есть ли какие-нибудь азербайджанские посты сейчас на дороге?

Арам:В Лачинском районе азербайджанцев пока нет вообще. Там до сих пор живут армяне. Азербайджанские посты есть только около Шуши. Их видно из проезжающих по дороге армянских автомашин. Однако азербайджанские солдаты с этих постов близко к армянским автомобилям не подходят. Армяне предъявляют свои документы только российским миротворцам. На въезде в Степанакерт, кроме российского, расположен и армянский пост. На армянском посту въезжающим в Степанакерт оформляют регистрацию. И при выезде из Степанакерта листок с регистрацией требуется на этом посту обязательно сдать.

ИА REGNUM: А в Шушу армянам уже проехать нельзя?

Арам:Нет, в Шушу армян больше не пускают.

ИА REGNUM: Какие настроения превалируют среди армянского населения НКР? Как оно оценивает свои перспективы? Много ли людей намерены покинуть Карабах?

Арам:Армянское население, в принципе, уезжать не хотело бы. И подавляющая его часть ждёт, когда НКР воссоединится с Россией. Если этого не произойдёт, считают они, то, видимо, им придётся уехать из Карабаха. Потому что иначе жить им там не представляется возможным. К Армении их не присоединят уже, потому что 30 лет прошло, а этого так и не случилось. Поэтому сейчас Еревану там никто не верит. Единственная их надежда заключается в том, что они станут гражданами России, а Арцах войдёт в состав Российской Федерации. Потому что он когда-то был частью Российской Империи. У них есть такие надежды. И этими надеждами они и живут.

Дорожный указатель на Ереван и Шуши Mil.ru

ИА REGNUM: Экономическая ситуация в НКР сильно ухудшилась по сравнению с довоенной?

Арам: Если говорить о малом и среднем бизнесе, то его положение улучшилось. Товарооборот магазинов, мастерских в Степанакерте увеличился. Потому что Степанакерт заполнен беженцами с тех территорий, которые уже перешли к Азербайджану: из Шуши, Гадрутского района, некоторых сёл Мартунинского района. Там уже армяне не живут. И эти беженцы хотят жить в Степанакерте, а в других сёлах не хотят. Поэтому Степанакерт переполнен. Каждая каморка сдана в аренду. Днём в столице улицы переполнены — очень много людей. Машин столько, что негде парковаться. Всё работает, всё бурлит, всё кипит. Кроме того, покупателями товаров и услуг являются российские миротворцы. Поэтому малому бизнесу стало не хуже, а даже лучше.

ИА REGNUM: Существенно ли упал в глазах населения авторитет властей НКР, в частности, президента Араика Арутюняна?

Арам: С одной стороны, многие возлагают на него ответственность за случившееся, потому что он был членом команды Никола Пашиняна. С другой стороны, люди прекрасно понимают, что Арутюнян является их единственной легитимной властью. Причём он является деятельным руководителем. При нём всегда что-то делается: дороги, стройки, всегда идёт какой-никакой экономический рост. Нельзя сказать, что его все любят, но и нельзя сказать, что ненавидят. Все люди понимают, что он является реальной властью и проявляет о гражданах реальную заботу. Вот недавно в Степанакерте построили небольшой микрорайон и раздали квартиры в нём детям погибших защитников Арцаха. То есть Арутюнян как руководитель реально заботится о населении. В магазинах нет никакого дефицита, еды вполне достаточно.

Араик Арутюнян и Никол Пашинян Primeminister.am

ИА REGNUM: Как в НКР относятся к Николу Пашиняну?

Арам: Отношение к Пашиняну крайне отрицательное. Он воспринимается людьми в двух ипостасях. С одной стороны, как никудышный, малограмотный и бездарный руководитель. А с другой стороны — как настоящий предатель.