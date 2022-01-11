Москва, 12 января, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст (Йе) хочет дать несколько концертов в России и лично встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом 11 января рассказал советник музыканта Амир Судан в интервью порталу Billboard.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Согласно информации Судана, Канье планирует посетить Россию вместе со своим хором Sunday Service, с которым хочет дать концерт в Москве. Разговоры о приезде музыканта начались летом 2021 года, когда он рассказал о планах познакомиться с Владимиром Путиным. «Россия станет вторым домом для Йе, — заявляет Амир. — Он хочет посвятить ей много своего времени».

По данным интернет-портала Fast Food Music, концерт исполнителя может состояться в зале «Крокус Сити Холл». Путин станет на нем специальным гостем. Также в планы исполнителя входит расширение своего бизнеса на территории России и сотрудничество с предпринимателем Аразом Агаларовым.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года рэпер сравнил себя с Путиным. «Я осознал, что я как Владимир Путин, — заявил Уэст. — Культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет».