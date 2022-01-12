Белград, , 01:15 — REGNUM Президиум правящей Сербской прогрессивной партии призвал население принять участие в референдуме по вопросу о внесении дополнений в конституцию, который пройдет 16 января. Об этом 11 января сообщил член президиума СПП Игорь Мирович.

Референдум Lišiak

По словам Мировича, это решение было принято на заседании президиума большинством голосов, хотя голосованию предшествовала бурная дискуссия.

Мирович отметил, что граждане Сербии на референдуме смогут проголосовать за укрепление независимого правосудия в стране, сообщило новостное агентство FoNet.

Напомним, что многие оппозиционные партии призывают граждан голосовать против изменений конституции в части, которая касается правосудия, так как считают предложенные механизмы недостаточно разработанными для обеспечения полной независимости судебной системы.