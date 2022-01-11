Бразилиа, , 23:51 — REGNUM Как минимум 10 человек погибли за последние сутки от последствий сильных ливней в юго-восточной части Бразилии, сообщает 11 января портал UOL со ссылкой на спасательные службы страны.

Фавела. Бразилия

По утверждению портала, люди погибли в штате Минас-Жерайс.

Таким образом, общее число погибших с начала сезона обильных осадков выросло до 19.

Кроме того, порядка 3,5 тыс. человек остались без крова, ещё 14 тыс. эвакуированы из-за ливней, паводков и селей.

На территории штата из-за стихии заблокированы 112 автотрасс.

Напомним, сезон обильных осадков в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии повторяется ежегодно и обычно продолжается с конца декабря по конец марта.

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