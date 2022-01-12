Ксаверий де Местр, , 10:08 — REGNUM



США могут побить свой суточный «рекорд» госпитализаций по причине коронавирусной инфекции уже 13 января, что указывает на бессилие системы здравоохранения в борьбе с беспрецедентным ростом числа новых случаев заражения на фоне сокращения численности персонала.

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В понедельник, 10 января, 141 385 человек находились в больницах США с диагнозом COVID-19. Последний «рекорд» был установлен во время прошлогоднего пика пандемии 14 января и составлял 142 273 человека. Однако новый штамм «Омикрон», скорее всего, побьет «рекорд» 2021 года в ближайшее время. Специалисты по моделированию заболеваний прогнозируют, что общее число госпитализаций уже в конце этого месяца может варьироваться от 275 тысяч до 300 тысяч. По состоянию на 10 января в штатах Колорадо, Орегон, Луизиана, Мэриленд и Вирджиния была либо объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, либо введены кризисные стандарты оказания помощи.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Молодец, Америка… Омикрон — это новый черный. Что за дер*овое шоу», — негодует aibohphobia.

«Говорит ваш мозг. Ваше здоровье — в ваших руках. Пока мы ждем истинных цифр, мы будем продолжать принимать все меры предосторожности. Запасайтесь. Прижмитесь к земле», — пишет I am Brian.

Вакцинация против COVID-19 в США (сс) Baltimore County Government

«Очевидно, это всё не так уж и плохо, если каждую субботу, воскресенье, понедельник и четверг стадионы заполнены футбольными фанатами», — размышляет ryan longo.

«Безрассудно нападать на органы здравоохранения, которые, в отличие от своих авторитарных коллег и их самодовольных последователей «свободы», предупреждали об опасности этого вируса. Многие предпочли следовать своему внутреннему безумию и получать медицинскую информацию из любого источника, кроме медицинских специалистов. Я надеюсь, что продолжающейся мутации этого вируса будет достаточно, чтобы убедить людей в том, что простые меры защиты, которые все еще эффективны для предотвращения передачи вируса, стоят того. В противном случае неверующие могут оказаться немного мертвы», — нагнетает mobiustrip.

Больной COVID-19. Нью-Йорк Russian.news.cn

«Мне интересно, обращались ли пациенты, у которых был обнаружен ковид, в скорую помощь из-за вторичных симптомов ковида, или у них была несвязанная проблема…» — комментирует NYSkeptic.

«Я просто знал, что мы можем стать лучшими! Мы крупно обыграли Албанию и обошли Андорру. США! США!» — иронизирует yuspopsofnotuf.

«Пора взглянуть фактам в лицо. Америка потерпела неудачу. Когда нам пришлось пройти испытание, мы не все сделали шаг вперед и выполнили свою часть работы. Мы не подумали о наших согражданах, наших сотрудниках и клиентах, наших студентах, даже о нашей собственной семье и друзьях. Мы не являемся той великой нацией, которой мы себя считали, и это меня огорчает», — переживает Anie Dooley.

«На плечи медицинских работников выпало слишком тяжелое бремя во время этой пандемии, и мы все должны помочь им всеми доступными средствами. Однако блокирование федеральными судьями приказов о вакцинации, особенно медицинских работников, может способствовать проблеме нехватки кадров. Мне интересно, насколько серьезной может быть эта проблема», — интересуется Monopoly.

Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США (сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr

«Невакцинированных следует предупреждать, когда они приходят в приемное отделение больницы, что в этой больнице для них нет места и что они предоставлены сами себе. Это сняло бы большую нагрузку с отделений интенсивной терапии и позволило бы медицинским работникам справиться с этим последним наплывом. У невакцинированных было достаточно предупреждений, но они решили действовать халатно. Пришло время позволить дарвинизму взять верх», — угрожает Hawkman100.

«К сожалению, это «противоречит» клятве Гиппократа, которую давали эти работники. Но я полностью согласен с тем, что настало время спросить, должны ли антивакцинаторы попадать под правило врачей «не навреди». Лично я думаю, что нет», — отвечает from elsewhere.

«Я согласен, что медицинские работники вряд ли будут отказывать людям на основании их прививочного статуса. Однако это не означает, что невакцинированные не заслуживают отказа», — настаивает Hawkman100.

«Когда вы приходите в больницу и не можете предъявить никаких записей о прививках, вас нужно заставить сидеть на жестких деревянных стульях с прямыми спинками, пока на парковке не найдется расположенный на полу матрас», — зол Gerrynofishing.

Напомним, что в США за 10 января по неполным данным выявили более 1,13 млн новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является «рекордным» максимумом среди всех стран мира.

Предыдущий максимум заражений коронавирусом был зафиксирован 4 января (более одного миллиона случаев). 31 декабря был установлен предшествующий «рекорд» (590 тыс. заразившихся).