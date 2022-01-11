Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Вертолёт экстренной медицинской помощи упал и разбился на территории американского штата Пенсильвания, сообщает 11 января телеканал CBS Philly.

Спасательные вертолеты США

Катастрофа произошла в городе Дрексел-Хилл. По данным телеканала CBS Philly, в результате четыре человека получили травмы, но никто не погиб.

Вертолёт с младенцем на борту летел в детское медучреждение города Филадельфия. Все четверо из находившихся на борту вертолета пилотов и пассажиров получили травмы, но смогли самостоятельно выбраться наружу.

Причины происшествия выясняются.

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