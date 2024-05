Лондон, 11 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Энди Белл, гитарист британской рок-группы Ride, рассказал о деталях своего будущего сольного альбома Flicker. Об этом 11 января сообщил портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Участник Ride и бывший гитарист брит-поп группы Oasis анонсировал продолжение своего первого сольного альбома The View From Halfway Down, вышедшего в 2020 году. Новая пластинка исполнителя выйдет 11 февраля 2022 года на лейбле Sonic Cathedral.

«Когда я думаю о Flicker, я вижу в этом завершение», — говорит Белл. «В буквальном смысле, работа над ним шла больше шести лет». Первый сингл будущего альбома Something Like Love стал доступен на стриминговых площадках.