Лос-Анджелес, США, , 23:33 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Paramount Plus назвал дату премьеры мини-сериала «Предложение», который расскажет об истории создания фильма Фрэнсиса Форда Копполлы «Крёстный отец». Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.

Лидер преступной группировки Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США — Италия

Потоковый сервис покажет первый эпизод шоу 28 апреля 2022 года. Главную роль в «Предложении» исполнит Майлз Теллер («Одержимость»), он сыграет кинопродюсера Альберта Рудди, воспоминания которого легли в основу проекта. Paramount Plus также выложил в сеть первый тизер-трейлер сериала.

Для справки: кроме Теллера в «Предложении» также снимаются Мэттью Гуд (сыграет Роберта Эванса), Дэн Фоглер (Фрэнсис Форд Коппола), Энтони Ипполито (Аль Пачино), Патрик Галло (Марио Пьюзо) и Фрэнк Джон Хьюз (Фрэнк Синатра). Сериал будет состоять из 10 эпизодов, в качестве режиссёра проекта выступает Декстер Флетчер («Рокетмен»).

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