Названа дата премьеры сериала про создание фильма «Крёстный отец»
Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Paramount Plus назвал дату премьеры мини-сериала «Предложение», который расскажет об истории создания фильма Фрэнсиса Форда Копполлы «Крёстный отец». Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.
Потоковый сервис покажет первый эпизод шоу 28 апреля 2022 года. Главную роль в «Предложении» исполнит Майлз Теллер («Одержимость»), он сыграет кинопродюсера Альберта Рудди, воспоминания которого легли в основу проекта. Paramount Plus также выложил в сеть первый тизер-трейлер сериала.
Для справки: кроме Теллера в «Предложении» также снимаются Мэттью Гуд (сыграет Роберта Эванса), Дэн Фоглер (Фрэнсис Форд Коппола), Энтони Ипполито (Аль Пачино), Патрик Галло (Марио Пьюзо) и Фрэнк Джон Хьюз (Фрэнк Синатра). Сериал будет состоять из 10 эпизодов, в качестве режиссёра проекта выступает Декстер Флетчер («Рокетмен»).