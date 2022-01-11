Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Организация Объединённых Наций заявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере $5 миллиардов для предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает 11 января информационное агентство «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что $4,4 миллиарда необходимо ООН для оказания помощи населению Афганистана и ещё $623 миллиона — для поддержки миллионов афганцев, ищущих убежища за рубежом.

По данным ООН, в чрезвычайной помощи в настоящее время остро нуждаются 22 миллиона человек в Афганистане и еще 5,7 миллиона лиц, перемещенных из Афганистана в пять соседних стран.

«Надвигается полномасштабная гуманитарная катастрофа. Мое сообщение срочно: не закрывайте двери перед народом Афганистана», — заявил координатор ООН по вопросам гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.