Москва, 11 января 2022, 23:30 — REGNUM В Москве впервые человек без российского гражданства получил временное удостоверение личности: «паспорт негражданина» выдан Якубджану Хакимджанову, пишет 11 января МК.
Отмечается, что 53-летнему уроженцу Таджикистана Хакимджанову ни в одной стране не дают гражданства. Он в общей сложности отсидел 27 лет. Сейчас он живёт в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.
Комментируя ситуацию с Хакимджановым, начальник ЦВСИГ Сахарово Алексей Лагода сказал, что в центре он может жить до депортации, временно.
Обладатель этого документа может жить в Москве, работать на территории России.
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