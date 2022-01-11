Москва, 11 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В Москве впервые человек без российского гражданства получил временное удостоверение личности: «паспорт негражданина» выдан Якубджану Хакимджанову, пишет 11 января МК.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

Отмечается, что 53-летнему уроженцу Таджикистана Хакимджанову ни в одной стране не дают гражданства. Он в общей сложности отсидел 27 лет. Сейчас он живёт в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Комментируя ситуацию с Хакимджановым, начальник ЦВСИГ Сахарово Алексей Лагода сказал, что в центре он может жить до депортации, временно.

Алексей Лагода «А тут проблема: никакая страна его забирать не собирается. По закону он тут может находиться максимум два года и десять дней, они в конце января истекают. По идее, мы должны его выпустить, но первый же патруль его снова остановит — и опять к нам. Так что мы были рады, когда в начале 2021 года Госдума приняла закон о выдаче паспорта для лиц без гражданства».

Обладатель этого документа может жить в Москве, работать на территории России.