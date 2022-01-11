Ижевск, , 23:23 — REGNUM В период с 3 по 9 января в Удмуртии подтвердили лабораторно 106 случаев гриппа А, что более чем в 3,1 раза превышает показатель предыдущей недели (34 случая). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Грипп был выявлен у жителей Ижевска, Воткинска, Сарапула, а также Завьяловского, Увинского, Балезинского, Мало-Пургинского, Сарапульского, Кизнерского Каракулинского, Игринского, Воткинского и Граховского районов.

За указанный период за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4479 жителей республики, в том числе 3189 детей в возрасте до 14 лет. Только в Ижевске за минувшую неделю заболели 1713 человек, включая 1366 детей.

ИА REGNUM напоминает, заболеваемость гриппом и ОРВИ на первой неделе 2022 года в России понизилась по сравнению с последней неделей 2021 года, благодаря новогодним каникулам и нерабочим дням. Доля вирусов гриппа в общей структуре респираторных вирусов достигла 57,6%.

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