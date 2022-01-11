Рим, 11 января, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В 2021 году в Евросоюз прибыли чуть меньше 200 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили во вторник, 11 января, в профильной службе ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Это самый высокий показатель с 2017 года.

В сравнении с 2020 годом число прибывших мигрантов увеличилось более чем в полтора раза (на 57%), на южном направлении — почти вдвое (на 83%).

Более 90% прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов — мужчины.