За год в Евросоюз прибыли 200 тысяч нелегальных мигрантов
Рим, 11 января, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В 2021 году в Евросоюз прибыли чуть меньше 200 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили во вторник, 11 января, в профильной службе ЕС.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Это самый высокий показатель с 2017 года.
В сравнении с 2020 годом число прибывших мигрантов увеличилось более чем в полтора раза (на 57%), на южном направлении — почти вдвое (на 83%).
Более 90% прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов — мужчины.