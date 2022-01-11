Барселона, Испания, 11 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что зарегистрировала 21-летнего новичка Феррана Торреса на сезон Примеры. Футболист будет выступать за «сине-гранатовых» под 19-м номером.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Возможной регистрация Торреса стала после переподписания контракта с Самуэлем Умтити и перехода Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» на правах аренды.

Ферран Торрес перешел в «Барселону» 1 января 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. Соглашение нападающего сборной Испании с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне на счету Феррана Торреса три забитых мяча и одна результативная передача в шести матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.