Минск, , 23:19 — REGNUM «В наш цифровой век, когда как великую мечту будущего определяют бездушный мир искусственного интеллекта, а нормальный живой диалог людей заменяет социальные сети, вашу работу иначе как спасением человечества не назовёшь», - заявил 11 января Александр Лукашенко, зачитывая доклад на церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В ходе церемонии Лукашенко назвал лояльных ему представителей интеллигенции и спортсменов настоящими патриотами, отметив также: «Каждый из вас, дорогие лауреаты, большой талант. Своей деятельностью, своей жизнью вы утверждаете простую истину: искусство, творчество, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными».

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«Вы являетесь примером для других, как понимание того, что только созидательный труд ведет государство к расцвету, а назначение гражданина всегда и во все времена — защита и строительство Отчизны. Только такие дела обогащают человека и ведут его к высотам духа, заставляют стремиться к свету, нести его другим. Наш путь — укрепление независимости, заботы о настоящем и будущем, о сохранении в человеке человеческого», — сказал Лукашенко.

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