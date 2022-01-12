Берлин, , 00:06 — REGNUM В ФРГ в 2021 году впервые с момента её образования скончались более миллиона человек. Об этом сообщило 11 января издание Spiegel со ссылкой на предварительные данные Федерального статистического управления в Висбадене.

Германия Petra B. Fritz

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Как уточняется, всего в 2021 году в Германии скончались 1 016 899 человек, что на 31 327 человек, или на 3%, больше показателя предыдущего года.

Главными причинами такой высокой смертности называются пандемия коронавируса, а так увеличение доли пожилых людей среди общего населения страны. При этом смертность в Германии и до пандемии ежегодно росла в среднем на 1−2%.

Отмечается, что за весь послевоенный период смертность в ФРГ превышала миллион человек только в 1946 году, когда было зарегистрировано около 1 001 600 смертей.