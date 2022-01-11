Лондон, , 23:18 — REGNUM Политика НАТО, которую альянс реализует в отношении Украины, стимулирует Киев занимать всё более агрессивную позицию во внешней политике, заявил 11 января посол России в Британии Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы становиться всё более агрессивной. Нам этого не хочется», — сказал глава российского посольства в Лондоне.

При этом Келин подчеркнул, что Москва, стремится снизить напряженность в Европе. Схожая ситуация, напомнил он, наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда в Тбилиси рассчитывали на членство и помощь НАТО.

«И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», — напомнил посол РФ.

Российский дипломат отметил, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать стабильной безопасности в Европе и повысит риск войны.

При этом он указал, что Россия не намерена «нападать» на Украину и надеется достичь политического урегулирования разногласий с США и НАТО, а также получить гарантии в сфере безопасности.

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