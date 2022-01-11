Берлин, 11 января, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Немецкие авиакомпании задерживают возмещение стоимости билетов чаще, чем авиакомпании других стран. Lufthansa, TUIfly, Eurowings и Condor заняли низкие места в рейтинге, подготовленном порталом Flightright, сообщает 11 января издание Spiegel.

Sean MacEntee Авиаперевозки

В то время как провайдеры прямых рейсов Ryanair и Easyjet уже оплатили 77% и 70% процентов поданных заявок соответственно, Lufthansa ответила только на 30% запросов, сообщает портал. У TUIfly уровень возмещения составляет 34%, у Condor — 40%, а у Eurowings, дочерней компании Lufthansa, — 41%.

Портал Flightright учитывает дела пассажиров, чьи рейсы были задержаны более чем на три часа или были отменены в короткие сроки. При этом компания не называет абсолютного количества дел, учтённых при анализе, ссылаясь на соображения конкуренции.

Эксперт по вопросам прав авиапассажиров Клаудия Броше раскритиковала, в частности, крупнейшую немецкую авиакомпанию Lufthansa. Однако представитель компании отверг обвинения, указав, что с начала 2021 года количество невыплаченных возмещений сократилось до допандемического уровня, при этом требования обычно удовлетворяются в установленные законом сроки. Отмечается, что в 2021 году компания возместила пассажирам порядка 1,5 миллиарда евро.