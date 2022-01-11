Ижевск, 11 января 2022, 23:14 — REGNUM Компания бывшего депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина «Райз» купила пять золотых россыпей на Чукотке. Общая стоимость россыпей составила 46,3 млн рублей.

Золотой рудник
Золотой рудник

По данным «Интерфакс», россыпи расположены в районе правых притоков реки Эльвенейвеем: ручей Южный, ручей Правый Эльвенейвеем, ручей Дальний, ручей Увальный и ручей Туманный. Общий объем запасов оценивается в 622 кг, а также около 480 техногенных ресурсов.

Издание уточняет, что компании «Райз» также принадлежит более 20 лицензий на золото в Магаданской области, дочерняя структура имеет две лицензии в Якутии и полиметаллический участок в Забайкалье.

С 2019 года холдинг UDS group Чулкина развивает направление по добыче россыпного золота под торговой маркой UDS Golden group. Входящим в холдинг компаниям принадлежит 26 лицензий. Холдинг разрабатывает и ведет разведку залежей в Свердловской области и Пермском крае, запасы оцениваются в 17 тонн золота.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года компания Чулкина «УДС-Энерджи» выиграла аукцион за Борулахский участок недр в Якутии. В торгах приняли участие восемь компаний, до последнего держалась «Роснефть», намереваясь заплатить за участок 2,73 млрд рублей. Однако аукцион выиграла компания удмуртского депутата. Позднее «УДС-Энерджи» отказалась выплачивать 2,8 млрд рублей в установленный срок и отказалась от лицензии, участок был отправлен в нераспределенный фонд с планом выставить на повторные торги.

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