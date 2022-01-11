Ижевск, 11 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Компания бывшего депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина «Райз» купила пять золотых россыпей на Чукотке. Общая стоимость россыпей составила 46,3 млн рублей.

Золотой рудник

По данным «Интерфакс», россыпи расположены в районе правых притоков реки Эльвенейвеем: ручей Южный, ручей Правый Эльвенейвеем, ручей Дальний, ручей Увальный и ручей Туманный. Общий объем запасов оценивается в 622 кг, а также около 480 техногенных ресурсов.

Издание уточняет, что компании «Райз» также принадлежит более 20 лицензий на золото в Магаданской области, дочерняя структура имеет две лицензии в Якутии и полиметаллический участок в Забайкалье.

С 2019 года холдинг UDS group Чулкина развивает направление по добыче россыпного золота под торговой маркой UDS Golden group. Входящим в холдинг компаниям принадлежит 26 лицензий. Холдинг разрабатывает и ведет разведку залежей в Свердловской области и Пермском крае, запасы оцениваются в 17 тонн золота.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года компания Чулкина «УДС-Энерджи» выиграла аукцион за Борулахский участок недр в Якутии. В торгах приняли участие восемь компаний, до последнего держалась «Роснефть», намереваясь заплатить за участок 2,73 млрд рублей. Однако аукцион выиграла компания удмуртского депутата. Позднее «УДС-Энерджи» отказалась выплачивать 2,8 млрд рублей в установленный срок и отказалась от лицензии, участок был отправлен в нераспределенный фонд с планом выставить на повторные торги.

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